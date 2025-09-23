Maripan crolla insieme ai compagni di reparto: quella di ieri è stata tra le peggiori partite in maglia granata del cileno

Un pomeriggio da dimenticare per il Torino, battuto 0-3 dall’Atalanta. I granata non sono riusciti a dare continuità alla buona vittoria di Roma, effettuando diversi passi indietro soprattutto a livello difensivo. I due clean sheet consecutivi sono stati cancellati dalla pessima prestazione della retroguardia di Baroni, colpevole in tutti e tre i gol subiti e spesso salvata anche da Israel. Male Ismajli, Coco ma soprattutto Maripan: il cileno, che solitamente è stato l’ancora di salvezza prima di Vanoli e poi di Baroni, è affondato insieme ai compagni.

Maripan crolla

Prima ha lasciato Krstovic tutto solo in occasione della rete dello 0-1, poi è uscito male a centrocampo su Samardzic nell’azione dello 0-2, infine si è perso ancora una volta Krstovic quando il montenegrino ha segnato la terza rete: una prestazione horror per Maripan, sicuramente tra le peggiori da quando è arrivato in Italia. Quest’anno, dopo la partita persa malamente a San Siro, il cileno era stato l’uomo capace di dare una svolta alla difesa contro Fiorentina e Roma, ma ieri è crollato insieme ai compagni di reparto, facendo anche peggio di loro: sicuramente non ciò a cui aveva fatto abituare allenatore e tifosi nella sua prima stagione in maglia granata.

Il cambio non è stato un caso

Viste le difficoltà, Baroni ha deciso di toglierlo dal campo già alla fine del primo tempo, in modo da dare una sistemata alla squadra e di provare ad aiutare lo stesso giocatore. Baroni stesso sa che quello visto ieri non è il vero Maripan, e la speranza del tecnico è che già a partire da giovedì – contro il Pisa – il cileno possa tornare a governare la difesa.