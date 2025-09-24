Toro.it

Il difensore del Pisa tornerà a Torino in occasione dell’incontro di Coppa Italia per sfidare la squadra in cui ha giocato in passato

Il Pisa dopo essersi posizionato tra le prime posizioni del campionato di Serie B nella passata stagione è ora tornato in Serie A per competere tra la “grandi” del calcio italiano.

Il Pisa sarà l’avversario del Torino per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, e dopo la recente sconfitta contro il Napoli per 3-2, i toscani saranno motivati a disputare una buona gara per cercare di regalare qualche soddisfazione ai propri tifosi. Contro i partenopei, i toscani hanno mostrato di essere una squadra pericolosa, dal momento che il risultato contro i campioni in carica è stato in dubbio fino al termine dell’incontro. Contro il Torino Gilardino potrà contare su giocatori ben preparati e pronti a far bene, e tra questi ci sarà anche un ex granata.

La stagione al Torino

Angori è il difensore classe 2003 che nel corso della sua carriera ha avuto la possibilità di vestire la maglia del Torino. L’italiano è arrivato nel capoluogo piemontese in prestito dal Perugia nel 2021, e in quell’anno è stato uno dei punti di riferimenti della Primavera di Coppitelli. Dopo l’esperienza in granata, Angori è stato ceduto all’Empoli dove ha proseguito la sua carriera da calciatore che l’ha portato a raggiungere traguardi importanti.

Dall’esordio in Serie A alla nazionale

Angori dopo l’esperienza a Empoli è stato ceduto al Pisa nel 2024, e presso la squadra toscana, il giocatore si è reso protagonista nel campionato di Serie B realizzando 2 gol e 2 assist. Il classe 2003 la passata stagione ha preso parte a 37 partite, e il suo elevato rendimento gli ha permesso di essere tra i convocati della nazionale italiana Under 21 la stagione successiva. Nel 2025 Angori oltre all’approdo in nazionale, ha anche esordito in Serie A davanti ai suoi tifosi, e in appena 4 giornate è anche riuscito a mettere a referto un assist, che ha permesso ai pisani di mettere in discussione il risultato della partita contro il Napoli.

Samuele Angori of Torino FC U19 kicks the ball during the Primavera 1 football match between Torino FC U19 and Atalanta BC U19.
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 24-09-2025

Iscriviti
Notificami
2 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa

Molto meglio del pensionato da 100k

Mikechannon
Mikechannon
3 ore fa

Lo vedevo in Primavera e pensavo ,un buon sinistro,perché gli facevano battere i calci piazzati, ma manca sempre lo spessore fisico per certi livelli e invece…niente , non posso fare il talent scout.. licenziato prima di cominciare..

Last edited 3 ore fa by Mikechannon

Gineitis verso il ritorno in campo: con il Pisa l’opportunità per ripartire