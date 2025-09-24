Il difensore del Pisa tornerà a Torino in occasione dell’incontro di Coppa Italia per sfidare la squadra in cui ha giocato in passato

Il Pisa dopo essersi posizionato tra le prime posizioni del campionato di Serie B nella passata stagione è ora tornato in Serie A per competere tra la “grandi” del calcio italiano.

Il Pisa sarà l’avversario del Torino per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, e dopo la recente sconfitta contro il Napoli per 3-2, i toscani saranno motivati a disputare una buona gara per cercare di regalare qualche soddisfazione ai propri tifosi. Contro i partenopei, i toscani hanno mostrato di essere una squadra pericolosa, dal momento che il risultato contro i campioni in carica è stato in dubbio fino al termine dell’incontro. Contro il Torino Gilardino potrà contare su giocatori ben preparati e pronti a far bene, e tra questi ci sarà anche un ex granata.

La stagione al Torino

Angori è il difensore classe 2003 che nel corso della sua carriera ha avuto la possibilità di vestire la maglia del Torino. L’italiano è arrivato nel capoluogo piemontese in prestito dal Perugia nel 2021, e in quell’anno è stato uno dei punti di riferimenti della Primavera di Coppitelli. Dopo l’esperienza in granata, Angori è stato ceduto all’Empoli dove ha proseguito la sua carriera da calciatore che l’ha portato a raggiungere traguardi importanti.

Dall’esordio in Serie A alla nazionale

Angori dopo l’esperienza a Empoli è stato ceduto al Pisa nel 2024, e presso la squadra toscana, il giocatore si è reso protagonista nel campionato di Serie B realizzando 2 gol e 2 assist. Il classe 2003 la passata stagione ha preso parte a 37 partite, e il suo elevato rendimento gli ha permesso di essere tra i convocati della nazionale italiana Under 21 la stagione successiva. Nel 2025 Angori oltre all’approdo in nazionale, ha anche esordito in Serie A davanti ai suoi tifosi, e in appena 4 giornate è anche riuscito a mettere a referto un assist, che ha permesso ai pisani di mettere in discussione il risultato della partita contro il Napoli.