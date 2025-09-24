Il lituano dopo non aver partecipato agli ultimi due incontri di campionato potrebbe ritrovare minuti in campo contro il Pisa

Il Torino dopo 4 giornate di campionato è ora pronto a scendere in campo per cercare di avanzare al prossimo turno di Coppa Italia.

Gli uomini di Baroni giovedì alle 21.00 torneranno all’Olimpico Grande Torino per disputare l’incontro valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Pisa. In quest’occasione, Baroni potrebbe valutare di dare maggiore minutaggio in campo ai giocatori che nelle ultime uscite sono rimasti ai margini della squadra. Tra questi anche Gineitis, che si è rivelato un abile giocatore nel corso della passata stagione, e che potrebbe tornare a scendere in campo per dare il suo contributo alla squadra.

Due panchine per il lituano

Gineitis dopo aver realizzato il primo gol stagionale del Torino nell’amichevole contro il Monaco non è più riuscito a rendersi determinante per la propria squadra. Complice della discreta profondità del reparto di centrocampo, il lituano dall’inizio del campionato ha faticato a imporsi tra le rotazioni dell’11 titolare del Torino firmato Baroni. Dopo la difficile prestazione contro l’Inter, in cui Gineitis aveva di fatto realizzato l’assist vincente per il 3-0 di Lautaro Martinez, il centrocampista ha faticato a ritrovare minutaggio in campo. Il classe 2004 dopo la trasferta di San Siro ha preso parte agli ultimi minuti della sfida contro la Fiorentina, tuttavia nelle ultime settimane, Gineitis non è sceso in campo né contro la Roma, né contro l’Atalanta.

La Coppa Italia per ripartire

Dopo le ultime due panchine di fila, Gineitis potrebbe tornare a giocare all’Olimpico Grande Torino in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Pisa. Sebbene Baroni cercherà di non stravolgere l’assetto tattico della squadra per evitare di commettere un possibile passo falso, è anche vero che il tecnico potrebbe cercare di effettuare diversi cambi a partita in corso per evitare di sovraccaricare i propri giocatori. Il prossimo incontro di campionato contro il Parma sarà quattro giorni dopo la sfida contro il Pisa, e per questo motivo, diversi giocatori che fino a ora hanno avuto poco spazio, potranno tornare a giocare sul campo. Gineitis contro i toscani cercherà di mettersi a disposizione della squadra per tentare di rivelarsi decisivo per poi magari tornare a trovare un maggiore minutaggio in campionato.