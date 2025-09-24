Toro.it

Ecco dove vedere Torino-Pisa in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma giovedì 25 settembre alle ore 21:00

Giovedì 25 settembre il Torino cercherà di lasciarsi alle spalle l’ultima prestazione casalinga per concentrarsi sui sedicesimi di finale.

I granata dopo la disfatta all’Olimpico Grande Torino contro l’Atalanta ritorneranno a giocare davanti ai propri tifosi per cercare di ottenere un’importante vittoria che permetterebbe agli uomini di Baroni di accedere agli ottavi di finale di Coppa Italia. Sia Pisa che Torino vengono da due pesanti sconfitte in Serie A, e per questo motivo, entrambe le formazioni saranno motivate a fare il possibile per cercare di regalare qualche soddisfazione ai propri tifosi. L’incontro inizierà alle 21.00 è sarà visibile su Italia 1.

Toro1976
Toro1976
59 minuti fa

Non ne ho vista una e ho tutta l’intenzione di continuare così, pare proprio che non mi perda niente

Kawasaki77
Kawasaki77
2 ore fa

Forza Pisa

