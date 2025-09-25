A poche ore dalla sfida di Coppa Italia, la Maratona lancia un appello ai tifosi granata
Un appello della Curva Maratona, una comunicazione in cui si invitano i tifosi a lasciare vuoto lo stadio per 45 minuti. L’iniziativa arriva direttamente dai gruppi organizzati, che già contro l’Atalanta negli ultimi minuti avevano lasciato vuoto il settore centrale del secondo anello e rimosso gli striscioni.
45 minuti ??? 45 settimane !
CARIE CREPA e i tuoi schi.fosi lacché insieme a te
SFT
Benissimo
pensa alle altre diciannove squadre per cui tifi e lascia stare la mia