A poche ore dalla sfida di Coppa Italia, la Maratona lancia un appello ai tifosi granata

Un appello della Curva Maratona, una comunicazione in cui si invitano i tifosi a lasciare vuoto lo stadio per 45 minuti. L’iniziativa arriva direttamente dai gruppi organizzati, che già contro l’Atalanta negli ultimi minuti avevano lasciato vuoto il settore centrale del secondo anello e rimosso gli striscioni.

ultimo aggiornamento: 25-09-2025

mavafancairo
mavafancairo
6 minuti fa

45 minuti ??? 45 settimane !
CARIE CREPA e i tuoi schi.fosi lacché insieme a te

Jones
Jones
10 minuti fa

SFT

michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"
michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"
34 minuti fa

Benissimo

Jones
Jones
8 minuti fa
Reply to  michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"

pensa alle altre diciannove squadre per cui tifi e lascia stare la mia

