Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, prima di lasciare lo stadio Grande Torino al termine della sfida con l’Udinese

“Aver recuperato questa partita è un segnale, adesso c’è Natale poi il 29 ci sarà una partita importante. Quando ti fanno gol a dieci minuti dalla fine non è mai facile, aver recuperato non è banale, la reazione è stata buona, nel finale poi dopo il pari la squadra voleva vincerla. Abbiamo fatto buone cose”, così Cairo lasciando lo stadio. Su Radonjic: “Sì, è entrato bene, non è mai stato fuori squadra, poi qualche volta non è stato convocato. Una volta dissi che era per infortunio, a me avevano detto così, non dico balle, dico quello che so, in ogni caso è in gruppo, è recuperato, è entrato bene, aveva voglia di fare bene, di dare un bel contributo”.

Su Ilic e Juric

Un bilancio del 2023: “Aspettiamo, abbiamo ancora una partita importante a Firenze, direi che gol bilancio è positivo, ora dobbiamo fare quel passo avanti, dall’Inter in poi in casa abbiamo fatto comunque bei risultati, con vittorie e pareggi, una solo sconfitta. Il mister è focalizzato, c’è un modo nuovo di giocare, io guardo tutto con positività, la squadra c’è, si sta allenando bene”. Su Ilic: “Ogni tanto lui fa gol, è il terzo di stagione, sta facendo bene e ha qualità”. Sul rinnovo di Juric: “I contratti li faremo quando sarà il momento, c’è la volontà di fare cose insieme ancora, a me farebbe piacere”.

Sul mercato

“Sinceramente questa è un’ottima squadra, dipende, dipende se qualcuno esce… La squadra è completa. I big? Beh sì restano. Pellegri? Per il momento non abbiamo fatto discorsi, dipende da quello che si muove sul mercato, dalle richieste, è ancora presto”. Sulla Superlega: “No gli scenari non mi preoccupano no, la Superlega nei prossimi 100 anni non si farà, vedo che c’è una accoglienza non positiva. Il paradosso è che la Corte di Giustizia europea ha dato luce verde ad una operazione che sembra un altro monopolio”.