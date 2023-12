Le parole di Vagnati prima della sfida tra il Toro e l’Udinese, la sfida che chiuderà il 2023 al Grande Torino

Prima del fischio d’inizio di Torino-Udinese, Davide Vagnati ha parlato di mercato. Senza Schuurs, fuori praticamente per tutta la stagione, il Torino non sembra sia intenzionato ad andare a pescare un difensore a gennaio. In merito alle indiscrezioni su Bonifazi, Vagnati ha detto: “I numeri dicono che stiamo facendo una ottima fase difensiva e il merito è di tutta la squadra, del lavoro che viene svolto durante la settimana e della partita”, ha spiegato a Dazn. “L’ultimo giorno del mercato estivo abbiamo preso Sazonov che sta crescendo quotidianamente e sta lavorando sodo, gli faccio i complimenti. Non abbiamo necessità di questo tipo in questo momento, anche se Kevin è un calciatore che conosco e che stimo, poi più avanti vedremo”.