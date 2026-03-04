Toro.it

Il presidente Cairo ha così commentato il momento del Torino, reduce dal successo sulla Lazio di domenica e atteso dal Napoli

A margine del rinnovo della partnership tra Banca Mediolanum e il Giro d’Italia, il presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato anche la situazione della squadra granata. Come già dopo il successo con la Lazio, quando aveva lasciato lo stadio quasi senza fermarsi, pure stavolta il presidente ha parlato del Torino in maniera assai sintetica: “Sono contento, ma secondo me adesso è bene parlare poco e cercare di fare i fatti, di fare tante buone cose senza di inguaiarsi troppo, perché ovviamente la cosa importante oggi è fare, lavorare con la testa bassa, senza troppe parole”.

Urbano Cairo
Urbano Cairo



TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 04-03-2026

Iscriviti
Notificami
16 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Max Master
Max Master
8 minuti fa

Infatti allora stai zitto e VATTENE!

Scimmionelli
Scimmionelli
3 minuti fa
Reply to  Max Master

Comincia tu, che lui magari prima o poi ti segue (meglio poi che prima)

Emil
Emil
19 minuti fa

Questo vive in una realtà parallela di yes men. Non c’è altra spiegazione

Scimmionelli
Scimmionelli
2 minuti fa
Reply to  Emil

E chi vi dice che la sua realta’ parallela non sia piu’ reale delle vostre fantasie?

mavafancairo
mavafancairo
21 minuti fa

evidente errore di trascrizione … la F di fatti in realtà era una R

VATTENE BAST@RDO !

Napoli-Torino: dove vedere la partita in TV e streaming