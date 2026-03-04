Il presidente Cairo ha così commentato il momento del Torino, reduce dal successo sulla Lazio di domenica e atteso dal Napoli

A margine del rinnovo della partnership tra Banca Mediolanum e il Giro d’Italia, il presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato anche la situazione della squadra granata. Come già dopo il successo con la Lazio, quando aveva lasciato lo stadio quasi senza fermarsi, pure stavolta il presidente ha parlato del Torino in maniera assai sintetica: “Sono contento, ma secondo me adesso è bene parlare poco e cercare di fare i fatti, di fare tante buone cose senza di inguaiarsi troppo, perché ovviamente la cosa importante oggi è fare, lavorare con la testa bassa, senza troppe parole”.

