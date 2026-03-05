Con Zapata in crescita e Adams vicino al rientro, D’Aversa dovrÃ essere bravo a far coesistere i suoi 3 attaccanti con piÃ¹ combinazioni

Dopo l’ottima prestazione contro la Lazio il Toro guarda al futuro con ottimismo, forte di aver ritrovato i gol dei suoi 2 attaccanti titolari, Simeone e Zapata, che hanno deciso il match vinto per 2-0 dai granata. Pensare che l’ultima partita in cui i due attaccanti titolari del Toro avevano entrambi trovato la via del gol era stata il 2 novembre in casa contro il Pisa (in quell’occasione segnarono Adams e Simeone).

Il gol di domenica ha sancito quello che sembra essere un percorso di crescita di Duvan Zapata, lento sÃ¬, ma di miglioramento, e questo non puÃ² che far ben sperare a D’Aversa in vista del proseguo del campionato.

Il ritorno del trio

Con il capitano in crescita, un Simeone che si potrebbe dire ritrovato dopo la straordinaria partita di domenica e un Adams che presto tornerÃ ad avere i 90′ nelle gambe, il tecnico granata avrÃ il suo bel da fare per trovare una sistemazione che possa permettere ai suoi 3 attaccanti dicoesistere, non dimenticando la presenza di Kulenovic e di Njie, che sicuramente avranno ancora modo di calcare il campo nonostante tutto.

GiÃ con la Lazio si Ã¨ visto un Simeone venire piÃ¹ verso il basso a ricevere la palla legando il gioco e muovendosi tra le linee, lasciando Zapata ad inserirsi nello spazio, ma nel momento in cui Adams tornerÃ a piena disposizione sarÃ sicuramente lui a ricoprire questo ruolo di collante tra i reparti, non essendo a tutti gli effetti una prima punta di ruolo. Si potrebbe quindi ipotizzare di vedere un Adams alternato in base alle necessitÃ con uno tra il Cholito e il colombiano.

Le alternative

A D’Aversa Ã¨ giÃ stato chiesto se ci sarÃ l’opportunitÃ di vedere tutti e 3 i giocatori insieme in campo: potrebbe accadere in situazioni di estrema necessitÃ di segnare, ma sicuramente mai dal 1′ o in situazioni di partita normali. SarÃ quindi piÃ¹ probabile vedere uno dei seguenti 3 accoppiamenti. Adams-Simeone, con l’argentino ad inserirsi piÃ¹ in profonditÃ e lo scozzese a muoversi alle sue spalle, magari con Vlasic. Adams-Zapata, situazione simile alla precedente ma con Zapata al posto di Simeone, che cercherÃ magari meno strappi sul lungo, ma permetterÃ di far salire la squadra utilizzando la sua fisicitÃ Simeone-Zapata, come visto con la Lazio: un attacco fisico, strutturato, ma dotato comunque di dinamicitÃ grazie alla duttilitÃ del 18 granata.

Non c’Ã¨ poi da dimenticarsi della costante presenza di Vlasic, che resta comunque (al pari di Simeone) il miglior marcatore della squadra. Lui Ã¨ imprescindibile.