Domani Napoli e Torino si affronteranno al Maradona: le due squadre sono distanti in classifica, ma spesso vicine nelle trattative

Il Torino si prepara adare il via a quella che sarà la 29a giornata di Serie A, a sfidare e ospitare i granata ci sarà il Napoli di Antonio Conte e del presidenteAurelio De Laurentis. Sarà una sfida piena di insidie e che negli ultimi anni ha creato numerose “sfide dell’ex”, grazie alle numerosissime trattative che hanno visto coinvolte le due squadre in entrambe le direzioni.

Decisive le ultime due stagioni sulla rotta Napoli-Torino, con i partenopei che sono riusciti ad accaparrarsi due dei più performanti giocatori granata: il difensore Alessandro Buongiorno (che di recente ha parlato proprio di questa partita) e il portiere Vanja Milinkovic-Savic.

Da Buongiorno a Milinkovic-Savic

Il primo, bandiera granata e prodotto del vivaio, è stato acquistato nell’estate del 2024 dal Napoli portando al Torino una plusvalenza di 32,8 milioni di euro; il secondo è stato invece ceduto la scorsa estate per una cifra intorno ai 22 milioni di euro, comprensiva di prestito e poi di obbligo di acquisto (già scattato). Due trattative che, nel giro di un anno, hanno portato nelle casse del Torino circa 55 milioni di euro: una cifra esorbitante da ottenere con due giocatori per il Torino.

Gli acquisti granata

Non si può di certo parlare di cifre astronomiche sulla tratta inversa, quella che porta al capoluogo piemontese: i granata nell’ultimo anno e mezzo hanno acquistato Simeone la scorsa estate, arrivato in prestito condizionato (condizioni raggiunte da poco) e che verrà riscattato dal club granata, per un totale di circa 7 milioni di euro tra prestito, riscatto e bonus.

Inoltre i granata avevano prelevato in prestito con diritto di riscatto Ngonge, ma il giocatore non ha convinto e nella finestra invernale e ritornato al Napoli che l’ha poi trasferito a Barcellona all’Espanyol. Discorso ancora diverso per Luca Marianucci, ora al Torino: l’ex-Empoli è arrivato nell’ultima finestra di calciomercato invernale, ma con la semplice formula del prestito secco, che lo porterà a fare ritorno ai piedi del Vesuvio già a Giugno.

In totale sono dunque circa 62 i milioni di euro spesi sulla rotta tra Napoli-Torino, con un bilancio in positivo dei granata di ben 48 milioni di euro, si starà a vedere se questo dato emergerà o meno sul rettangolo di gioco venerdì sera.