L’ex Chelsea entra ancora a gara in corso, ma D’Aversa ha lanciato dei segnali riguardo il suo futuro

Da Simeone a Zapata, passando per Gineitis, sono diversi i giocatori che hanno offerto una prestazione convincente contro la Lazio. Resta ora da verificarne la continuità, vero banco di prova in questo finale di stagione. Tra gli esclusi dall’undici titolare, invece, c’è stato Casadei, con il lituano confermato ancora una volta al fianco di Vlasic e Prati.

I segnali lanciati da D’Aversa

D’Aversa ha scelto di puntare con decisione sulla corsia sinistra, schierando profili mancini per favorire l’uscita dal basso e dare maggiore fluidità alla manovra. Nella conferenza post partita, però, il tecnico ha fornito indicazioni interessanti sul classe 2003 granata, spiegando come possa agire sia in una mediana a due sia in un centrocampo a tre. Anche il suo ingresso al 73’, al posto di Zapata, e non di Gineitis – sostituito da Ilic – suggerisce possibili sviluppi tattici.

Possibile svolta tattica per il classe 2003

La sensazione è che D’Aversa voglia impiegarlo in una posizione più avanzata, sfruttandone fisicità e tempi di inserimento, oltre al fiuto del gol, piuttosto che come metodista davanti alla difesa. I minuti disputati contro la Lazio restano comunque troppo pochi per delineare un cambiamento definitivo. Casadei, fin dall’inizio della stagione, è ancora alla ricerca di una collocazione tattica stabile, ma i segnali sembrano indicare la volontà dell’allenatore di considerarlo una pedina utile in più soluzioni di gioco.

