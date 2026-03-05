La difesa del Toro non regge neanche in trasferta: al Maradona un Napoli mai sconfitto davanti ai propri tifosi: i numeri

Manca ormai pochissimo all’inizio della 28a giornata di Serie A, saranno Napoli e Torino a iniziarla con l’anticipo del venerdì sera dove, al Maradona, Conte attende i granata di D’Aversa, con il calcio d’inizio in programma alle ore 20:45. Una sfida che, nel post-partita di Torino-Lazio aveva definitivo “proibitiva” sulla carta, ma che il Toro vorrà giocare a viso aperto, per provare a scalfire la solidissima difesa casalinga dei partenopei. I granata arrivano da una vittoria, per l’appunto contro i biancocelesti della Lazio, mentre il Napoli è reduce dalla vittoria all’ultimo istante al Bentegodi di Verona, dove il ritorno al gol di Lukaku è valso l’1-2 finale.

Napoli imbattibile al Maradona

Un dato che conferma la difficoltà della sfida per gli uomini di D’Aversa è il numero di sconfitte stagionali in Serie A del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona, un numero che più tondo non poteva essere: 0! Il Napoli è l’unica squadra che non ha mai perso in casa in questo campionato, mettendo a segno 8 successi e 4 pareggi. Il Napoli, classifica alla mano, è la quarta miglior squadra tra le mura amiche e ha subito solamente 11 gol davanti al proprio pubblico, segnandone 21 in 12 partite, che hanno portato ad un bottino totale di 28 punti (praticamente metà dei punti totali dei partenopei in classifica).

Torino: troppe goleade

Per quanto riguarda i granata, si parla della terza peggior difesa in trasferta, con ben 25 gol subiti: peggio del Torino solamente Pisa e Verona, che sono le ultime due squadre in classifica, che sembrano ormai vicine ad essere condannate alla retrocessione in Serie B. Una mole di reti subite che derivano sia da un reparto che ogni anno sembra sempre più indebolito – specialmente dopo il doppio addio illustre delle utile stagioni, con prima la partenza Bremer e poi quella di Buongiorno, e a episodi come l’infortunio di Schuurs – sia per via dei numerosissimi cali di concentrazione che hanno caratterizzato gran parte di questa stagione, basti pensare al 5-0 di Milano, o al 6-0 di Como, ma anche ai 3 gol subiti a Roma dalla Lazio: tutti risultati maturati lontano da casa (non che al Grande Torino il bilancio sia positivo). Con l’arrivo del nuovo tecnico D’Aversa, il Toro vuole dimostrare di aver messo la testa a posto e puntare dritto all’obiettivo salvezza, da raggiungere il prima possibile, e perché no, anche provare a bissare il successo ottenuto all’andata contro il Napoli, con rete di Simeone.