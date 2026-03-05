Al via la 28a giornata di Serie A, D’Aversa è ospite di Conte per provare a batterlo per la prima volta in carriera e fare 2 su 2 in granata

Il Torino del neo allenatore Roberto D’Aversa si prepara ad affrontare la sua prima trasferta sotto la guida tecnica del pescarese. Ad attenderlo un avversario ostile come non mai, il Napoli di Antonio Conte. I due tecnici, molto amici sono pronti ad affrontarsi per la 6 volta da allenatori, entrambi con gli occhi puntati sui rispettivi obiettivi: la lotta Champions League per i partenopei e quella salvezza per i piemontesi. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria, per il Torino successo 2-0 sulla Lazio, per il Napoli vittoria esterna per 1-2 contro l’Hellas Verona.

I precedenti

Come anticipato, sono 5 i precedenti tra i due allenatori, con il tecnico salentino che è in netto vantaggio nel bilancio complessivo, con 4 vittorie e un pareggio, senza mai essere stato battuto da D’Aversa. Di seguito vengono elencati i 5 match che gli hanno visti contrapposti:

26/10/2019 Inter-Parma 2-2

28/06/2020 Parma-Inter 1-2

04/03/2021 Parma-Inter 1-2

20/10/2024 Empoli-Napoli 0-1

14/04/2025 Napoli-Empoli 3-0

Oltre al pareggio maturato nel 2019, mentre D’Aversa era alla guida del Parma, l’attuale allenatore del Torino ha sempre avuto la peggio e vorrà provare a rifarsi quest’anno, in cui è alla guida della squadra che, sulla carta, è sicuramente la più forte da lui allenata. Inoltre il Torino vorrà provare a replicare quanto avvenuto all’andata, in cui vinse 1-0 sugli uomini di Conte, grazie alla rete dell’ex Simeone.

Le squadre di Conte sempre in gol

Un po’ per l’alto tasso tecnico delle squadre allenate da Antonio Conte, un po’ per la sua bravura nelle ripartenze e nella preparazione della fase offensiva, le squadre dell’allenatore del Napoli hanno sempre segnato a quelle di D’Aversa, un dato che preoccupa sponda Toro, essendo che la difesa granata di questa stagione è tutto tranne che irresistibile. D’altro canto però, le squadre di D’Aversa hanno saputo battere la retroguardia partenopea 3 partite su 5 e il Toro di quest’anno ha mantenuto per ben 10 volte la porta inviolata. La sfida si preannuncia aperta, per quanto sulla carta potrebbe prevalere la formazione campana.