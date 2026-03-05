Sal Da Vinci ha accettato l’invito a cantare prima di Napoli-Torino, sarà dunque lui a dare il via alla 28a giornata di Serie A

Sal Da Vinci aprirà la partita tra Napoli e Torino: la notizia di giornata riguarda proprio il cantante napoletano, che lo scorso 28 febbraio ha trionfato con la sua “Per sempre sì” al Festival di Sanremo. La canzone, diventata virale in pochi giorni sul web, e il suo essere napoletano, hanno portato il presidente della società partenopea, Aurelio De Laurentis, ad invitarlo come ospite d’eccezione per la sfida di venerdì sera, concedendogli l’onore di cantare prima dell’inizio della partita la sua nuova ascoltatissima canzone. Sarà contento anche Simeone, che in occasione del gol segnato alla Lazio aveva esultato proprio mimando le gestualità associate alla canzone del cantante vincitore.