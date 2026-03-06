Dopo la vittoria contro la Lazio, D’Aversa vuole provare a tirare ancora più fuori il Toro da una situazione che faceva paura

Ha sicuramente portato fiducia la vittoria per 2-0 con cui il Toro si è imposto sulla Lazio nell’ultima partita di campionato (la prima per D’Aversa al Torino), ma adesso serve dimostrare continuità, innanzitutto mentale. I granata dovranno dimostrare di aver la testa sulle spalle, anche in una gara così complicata e sicuramente non facile da portare dalla propria parte, contro una squadra di calibro certamente superiore. D’Aversa ha però dimostrato grande determinazione e trasparenza e vorrà vedere la stessa grinta e caparbietà anche dai suoi giocatori, che questa sera scenderanno in campo al Maradona.

Grande chance per il Toro

Quella con il Napoli, per quanto complicata, resta un’occasione d’oro per i granata, che con un risultato positivo, potrebbero compiere un salto importantissimo in classifica, allontanandosi ancora di più da quella zona che fino a qualche giorno fa, terrorizzava la mente di ogni tifoso del Torino, e che ora sembra, per quanto vicina, un luogo da cui i granata potrebbero riuscire a stare a distanza. Un risultato favorevole a Napoli porterebbe D’Aversa ad aver compiuto un mezzo miracolo, specialmente ripensando a come barcollava la squadra con Baroni.

Le concorrenti alla salvezza

A favorire il Toro in caso di risultato positivo, sarebbero anche le sfide che vedranno impegnate le altre concorrenti alla salvezza: su tutte Lecce e Cremonese, entrambe a 24 punti, che si affronteranno in Salento nel lunch match di domenica alle 12:30. La Fiorentina, nel pomeriggio di domenica, sarà impegnata al Franchi contro il Parma, mentre, alle 18 dello stesso giorno, il Genoa ospiterà la Roma dell’ex Gasperini. Infine, il Cagliari avrà una durissima sfida casalinga contro il Como di Fabregas. Tutte partite complicate (fatta eccezione per la viola), che potrebbero dare al Toro un’altra spinta in più per sorprendere tutti a Napoli. In caso di vittoria il Toro potrebbe addirittura volare a +8 o +9, mentre un pareggio potrebbe comunque tenere i granata a +6 o, anche meglio, a +7 sulla zona salvezza: centrale la sfida tra Lecce e Cremonese.