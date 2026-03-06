L’1-2 del 2009, le scuse di Quagliarella, la rovesciata di Sanabria: i precedenti di Napoli-Torino

Dopo l’importante vittoria contro la Lazio, che ha dato al Torino una grande boccata d’ossigeno, i granata si apprestano a fare visita al Napoli, in uno stadio storicamente complicato per i granata. I precedenti al Maradona contro i partenopei sorridono a quest’ultimi che, in 71 gare totali, hanno collezionato 31 vittorie, 32 pareggi e solo 8 sconfitte. L’ultimo precedente al Maradona risale al 27 aprile 2025, incontro vinto 2-0 dagli azzurri grazie alla doppietta di McTominay..

Stagione 23/24: la rovesciata di Sanabria sigilla il pareggio

E’ la 28a giornata di serie A e il Torino di Juric è ancora in corsa per un posto in Europa. Succede tutto nel secondo tempo dove Kvaratskhelia insacca la rete del momentaneo vantaggio partenopeo al minuto 61′ e appena 3 minuti dopo i granata trovano il gol del pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Una palla vagante in area di rigore viene arpionata da Sanabria che, con una grande rovesciata, la deposita alle spalle dell’estremo difensore azzurro sancendo il definitivo pareggio.

Stagione 2015/2016: Il rigore di Quagliarella e le scuse

E’ la 18a giornata di Serie A e il Torino di Ventura fa visita al Napoli di Sarri. Accade tutto nella prima frazione di gara dove Insigne trova il gol del vantaggio al 16′ e al 33′ Quagliarella pareggia i conti su rigore scusandosi con la tifoseria napoletana, un gesto che sancirà la definitiva rottura con la tifoseria granata. A 4 minuti dalla fine del primo tempo Hamsik segna il definitivo 2-1 che lancerà il Napoli sempre più in alto in classifica.

Stagione 2008/2009: l’ultima vittoria granata

Per arrivare all’ultima vittoria granata contro il Napoli in trasferta dobbiamo tornare indietro di 17 anni, quando a gonfiare la rete in attacco ci pensava Rolando Bianchi. Ed è proprio lui a pareggiare i conti al minuto 51′ dopo l’inziale vantaggio azzurro di Pià, prima del gol vittoria di Alessandro Rosina che, a un quarto d’ora dalla fine, deposita in rete la palla del 2-1 che sancirà la seconda vittoria, dopo quella del 1992, nonché l’ultima del Torino in casa del Napoli.