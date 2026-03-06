Il duello tra Obrador e Politano sulla fascia sarà uno di quelli che caratterizzerà la partita di questa sera

La partita di questa sera, che vedrà il Torino di D’Aversa fare visita al Napoli di Conte, sarà una gara sulla carta favorevole ai partenopei che, nonostante il periodo difficile caratterizzato dagli infortuni, stanno ritrovando serenità e risultati oltre che i recuperi di giocatori importanti, tra cui Kevin De Bruyne. Le rose che si affronteranno sono diametralmente opposte in termini di esperienza e qualità, ma nonostante questo è possibile comunque visionare un duello potenzialmente interessante, che potrà essere determinante ai fini del risultato: quello tra Obrador e Politano.

Obrador-Politano: due giocatori in crescita

Il duello, apparentemente sbilanciato, può rivelarsi invece intrigante per diversi aspetti, tra cui il periodo di crescita che entrambi i giocatori stanno vivendo. Il terzino spagnolo, appena rientrato dall’infortunio, ha subito messo in mostra le sue doti con un preciso assist (il primo in granata) sulla testa di Zapata che ha sancito il definitivo 2-0 nella sfida vinta contro la Lazio.

L’ex Benfica visto contro la Lazio può essere, quindi, una risorsa da qui alla fine del campionato per D’Aversa, che punta su di lui a partire dal difficile impegno di sta sera, dove avrà come cliente proprio Matteo Politano. L’esterno dei partenopei sta vivendo una stagione non facile in termini di capacità realizzative: si contano appena 3 assist in 24 gare disputate. A margine delle difficoltà realizzative, il nuovo ruolo di quinto di centrocampo, che Conte gli ha attribuito, sembra averlo rinvigorito e per Obrador può essere una potenziale minaccia.

Due mancini con caratteristiche opposte

Obrador e Politano, entrambi di piede sinistro, occupane due zone del campo differenti: il terzino spagnolo gioca a destra, predilige imbastire le giocate lungo la parte esterna del rettangolo di gioco in modo da andare al cross, come con la Lazio, nei pressi della linea di fondo. L’esterno italiano, invece, gioca a destra a piede invertito e nel suo repertorio spicca la capacità di convergere verso l’interno del campo. Due pericoli che i due giocatori dovranno rispettivamente arginare questa sera al Maradona.