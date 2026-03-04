Il Toro fa visita al Maradona di Napoli in occasione della 28a giornata di Serie A, ecco dove vedere l’incontro
Reduce dalla vittoria casalinga contro la Lazio, il Toro si prepara a fare visita al Napoli allo stadio Dieg Armando Maradona in occasione della 28a giornata di Serie A. Sfida significativa per la stagione granata che, dopo la vittoria contro i biancocelesti, sono alla ricerca di punti preziosi per la corsa salvezza.
L’incontro potrà essere visto su DAZN. Per accedere ai contenuti sarà necessario essere in possesso di un abbonamento.