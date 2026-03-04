Toro.it

Il Toro fa visita al Maradona di Napoli in occasione della 28a giornata di Serie A, ecco dove vedere l’incontro

Reduce dalla vittoria casalinga contro la Lazio, il Toro si prepara a fare visita al Napoli allo stadio Dieg Armando Maradona in occasione della 28a giornata di Serie A. Sfida significativa per la stagione granata che, dopo la vittoria contro i biancocelesti, sono alla ricerca di punti preziosi per la corsa salvezza.

L’incontro potrà essere visto su DAZN. Per accedere ai contenuti sarà necessario essere in possesso di un abbonamento.

A microphone bearing the logo of DAZN is seen at the end of the Serie A football match between Torino FC and Bologna FC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 04-03-2026

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

Simeone al Maradona: il Cholito torna a Napoli da ex