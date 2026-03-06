Ecco le scelte di Conte e D’Aversa in occasione della sfida tra Napoli -Torino: il tecnico granata conferma Prati in mediana

Dopo il successo contro la Lazio il Torino è pronto per far visita al Napoli per disputare la gara valida per la 28a giornata di campionato.

Come da pronostico, D’Aversa ha deciso di puntare sulla difesa a 3 composta da Coco, Ismajli e Ed Ebose, mentre davanti agiranno Prati e Gineitis in mediana. La coppia d’attacco sarà composta da Simeone e Zapata, con il Cholito che potrà agire anche da trequartista nel corso dei 90 minuti. Confermati Lazaro e Obrador sugli esterni, mentre nel Napoli Vergara e Alisson Santos agiranno alle spalle di Hojlund.

Le formazione ufficiali

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Juan Jesus, Olivera; Spinazzola, Elmas, Gilmour, Politano; Alisson Santos, Vergara, Hojlund. A disp: Meret, Contini, Gutierrez, Mazzocchi, Beukema, Anguissa, De Bruyne, Giovane, Lukaku. All. Conte.

Torino (3-4-2-1): Paleari; Ebosse, Ismajli, Coco; Obrador, Gineitis, Prati, Lazaro; Vlasic, Simeone, Zapata. A disp. Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Pedersen, Tameze, Casadei, Ilic, Ilkhan, Anjorin, Biraghi, Nkounkou, Kulenovic, Njie, Adams. All. D’Aversa.