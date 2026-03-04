L’attaccante granata torna per la prima volta da ex al Maradona fra dolci ricordi e sentimenti corrisposti

Venerdì 6 marzo 2026 alle 20:45, Napoli e Torino apriranno le danze della 28a giornata di Serie A con quella che sarà una sfida speciale per qualche giocatore, tra cui Giovanni Simeone. Il Cholito, infatti, torna al Maradona 9 mesi dopo l’ultima volta che risale alla 38a giornata di serie A della stagione 2024/2025, vinta contro il Cagliari e che ha sancito la vittoria del 4° scudetto. Per Simeone, la partita di venerdì, sarà certamente una gara emozionante, l’attaccante non ha mai nascosto il suo amore per Napoli e per la maglia, un sentimento così forte da non riuscire a esultare nella decisa proprio da un suo gol. Anche in occasione di Torino-Lazio, la sua esultanza è la dimostrazione del legame indissolubile con il Napoli, oltre che con la moglie a cui era rivolto il festeggiamento.

Simeone-Napoli, un ritorno speciale

La gara contro il Napoli sarà, per Simeone, un ritorno al passato in un posto che lo ha sempre apprezzato per il suo carattere forgiato da grinta e tenacia, che hanno sempre contraddistinto l’attaccante. A margine delle reti siglate dal cholito con la maglia azzurra (14 in 3 stagioni) a conquistare i cuori dei napoletani è stato il suo spirito combattivo che può racchiudersi in un gesto, apparentemente innocuo, in Napoli Juventus della stagione scorsa in cui, nel tentativo di recuperare un pallone, si tuffò addirittura con la testa per intercettarlo, una mossa forse inconcludente ma che descrive a pieno l’indole del cholito, un temperamento che si sposa benissimo con il Torino.

La dura legge dell’ex

Se è vero tutto il suo amore per Napoli è altrettanto vero che a prevalere dovrà essere la professionalità del giocatore e l’amore per la maglia che indossa, in una partita fondamentale per i granata per la corsa slavezza.