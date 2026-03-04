Rientrato dall’infortunio, Ismajli anche con D’Aversa è il punto fermo, mentre Maripan (come Marianucci) è finito in panchina

I 3 punti guadagnati tra le mura del Grande Torino contro la Lazio hanno dato una boccata d’ossigeno non indifferente agli uomini di D’Aversa che distano comunque 6 punti dalla zona retrocessione. Nonostante la classifica non abbia visto grossi cambiamenti ciò che è variato è stato l’atteggiamento battagliero che D’Aversa ha impartito in breve tempo ai giocatori, a partire dal blocco difensivo. Nella gara contro la Lazio è infatti tornato dal 1′ Ardian Ismajli, un giocatore che D’Aversa ha avuto modo di conoscere molto bene a Empoli dove ha realizzato la sua migliore stagione e nella partita di domenica si è confermato.

Ebosse, due di fila dall’inizio

Oltre alla compattezza data da Ismajli, anche l’apporto di Ebosse è stato significativo in quanto unico mancino presente nel terzetto difensivo e per questo importante per D’Aversa. Queste due realtà mettono in ballottaggio Maripan e Coco, con quest’ultimo in vantaggio e Marianucci leggermente più indietro nelle gerarchie.

Maripan e Marianucci a caccia di occasioni

Il centrale cileno, che dopo la buona prestazione contro il Lecce e il gol contro la Fiorentina era tornato tra i titolari, è finito in panchina, questa volta per mano del nuovo tecnico granata D’Aversa dopo le tante esclusioni con Baroni. Marianucci risulta essere ancora indietro nelle gerarchie e con l’esigenza di un sinistro come Ebosse e il duello tra Coco e Maripan, rischia di scivolare ancora più in basso. Pertanto, dalla prossima gara, gli unici due certi del posto dovrebbero ancora essere Ismajli ed Ebosse, mentre Maripan, Coco e Marianucci sono in 3 per una maglia dall’inizio e sfrutteranno le restanti sedute d’allenamento per convincere l’allenatore granata.