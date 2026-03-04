Il centrocampista rientra per la trasferta di Napoli dopo la squalifica rimediata contro il Genoa, si candida per una maglia dal 1′

Dopo essere stato costretto a saltare la partita contro la Lazio a causa del cartellino rosso ricevuto nella disfatta di Marassi, Ilkhan torna disponibile per la trasferta di Napoli ma è in ballottaggio con Prati. Il numero 4 granata, sceso in campo titolare contro la Lazio, si è reso protagonista di una prestazione non entusiasmante caratterizzata da qualche errore in impostazione e una costruzione del gioco spesso troppo lenta e poco vivace. Al ragazzo non può essere recriminato però l’impegno profuso in tutti gli 85 minuti disputati, in cui ha lottato su ogni pallone cercando sempre di mettere ordine in mezzo al campo, manca un ulteriore step per essere più incisivo.

Ilkhan, torna il regista titolare

Il centrocampista turco classe 2004, divenuto titolare troppo tardi rispetto alle sue qualità, è riuscito però a convincere l’ex allenatore Baroni che, dalla trasferta di Verona, ha accumulato sempre più minuti di gioco fino a diventare il titolare fisso. L’arrivo di Prati, seguito da tempo dal Torino, ha dato più scelte in mezzo al campo e con il nuovo allenatore D’Aversa si riapre il ballottaggio tra i due, anche se il turco rimane favorito. L’ex Besiktas è in grado di dare forte dinamicità alla squadra che, con lui in cabina di regia, cambia faccia e risulta essere più ordinata e potenzialmente pericolosa. Nonostante la brutta parentesi di Genova figlia di inesperienza, costatogli l’espulsione e il forfait contro la Lazio, il regista turco non può essere messo in discussione e dunque contro il Napoli si ricandida per una maglia dal 1′.

Prati, la sua duttilità può dare alternative

Seppur il ruolo naturale di Prati sia il regista, all’occorrenza il centrocampista può adattarsi al ruolo di mezzala di centrocampo seppur, ora come ora, sia difficile tenere fuori uno tra Gineitis o Casadei e ancor più Vlasic. L’ex Cagliari è in ballottaggio ed eventualmente sarà pronto dalla panchina per aiutare i compagni.