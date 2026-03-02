D’Aversa ha ritrovato nel centrale albanese il suo leader difensivo: ottima prova coronata da una vittoria chiave in ottica salvezza

In un periodo decisamente turbolento, D’Aversa è arrivato a Torino con un compito non facile: cercare di risollevare la squadra granata dal baratro in cui stava sciolando.

Al suo esordio sulla panchina granata però, il tecnico si è fatto trovare pronto, riuscendo non solo a ottenere la sua prima vittoria, ma anche a portare a casa l’imbattibilità difensiva per la decima volta in campionato. Oltre ai meriti dell’allenatore, va anche riconosciuta l’ottima prestazione difensiva del reparto granata.

D’Aversa ritrova il suo leader difensivo

Contro la Lazio, la retroguardia del Torino ha mostrato grande solidità, grazie anche alla prova decisamente positiva di Ismajli. Con l’arrivo di D’Aversa, il difensore albanese ha ritrovato il suo ruolo di leader, già emerso nella stagione 2024/2025 a Empoli. Schierato al centro della difesa a tre, Ismajli ha garantito sicurezza e coordinamento a tutto il reparto, adattandosi rapidamente alle richieste del nuovo tecnico. Nonostante i tentativi della Lazio, con Sarri che ha lanciato in campo Ratkov e poi Noslin per cercare il gol, Ismajli ha sempre vinto i confronti individuali, confermando la solidità della retroguardia granata.

Buona prestazione della difesa

Oltre a Ismajli, anche Coco ed Ebosse hanno giocato una buona partita, completando con solidità il reparto difensivo. Entrambi sono stati scelti da D’Aversa per partire dal primo minuto, grazie al lavoro svolto nell’ultima settimana, e le loro prestazioni hanno ripagato la fiducia del tecnico. All’inizio la decisione di schierare nuovamente l’ex Verona aveva suscitato qualche dubbio, soprattutto per via della sua recente prestazione a Genova, ma col passare dei minuti il classe 1999 ha alzato intensità e precisione, rendendosi protagonista di chiusure difensive decisive. Nonostante la disponibilità di un leader come Maripán, D’Aversa ha confermato Coco come elemento chiave del reparto, che, dopo un periodo di qualche difficoltà, ha ritrovato la sua solidità e ha contribuito a mantenere la porta inviolata.