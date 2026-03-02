Ecco tutti i numeri della sfida all’Olimpico Grande Torino terminata con il successo dei granata: la squadra di D’Aversa convince

Sebbene la sfida tra Torino e Lazio si sia conclusa con due reti di vantaggio per i granata, i numeri raccontano una gara sostanzialmente equilibrata. Proprio per questo il successo del Torino assume ancora più valore: la differenza l’ha fatta l’atteggiamento. I granata sono apparsi più motivati e concreti, capaci di sfruttare le occasioni create per indirizzare l’incontro.

Emblematici i dati sui falli: 13 contro i 5 della Lazio, a testimonianza di una maggiore aggressività. Nonostante il doppio vantaggio, il Torino non ha mai abbassato l’intensità, rimediando anche quattro cartellini gialli pur di difendere il risultato.

Il dato sul possesso palla

Sebbene in campo si sia visto un sostanziale dominio del Torino, ad aver avuto per più tempo in mano il pallino del gioco è stata la Lazio. La squadra della capitale ha infatti condotto la partita con il 55% di possesso palla, lasciando al Torino il restante 45%. Gli uomini di Sarri con una precisione dell’88% hanno effettuato più di cento passaggi in più della squadra granata, che nonostante i continui tentativi di effettuare lanci lunghi e cross in area ha collezionato un discreto 86% di precisione. Tuttavia, nonostante i numerosi tentatici di ribaltare il fronte d’attacco, il Torino ha dimostrato che bisognerà lavorare ancora sull’esecuzione di questi tentativi per riuscire così a sfruttare a pieno le potenzialità del nuovo assetto tattico.

I dati sui tiri

Il Torino ha mostrato una sostanziale superiorità in campo, dimostrata dalla determinazione a cercare il risultato. Delle 13 conclusioni tentate, 5 hanno centrato lo specchio della porta, e due si sono trasformate in gol, un rendimento decisamente superiore rispetto alle ultime partite. La Lazio non è stata molto distante sul piano delle occasioni: i biancocelesti hanno provato 12 tiri, ma solo tre hanno impegnato un ottimo Paleari, che in più occasioni ha mantenuto la porta inviolata con interventi decisivi.