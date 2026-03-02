La coppia d’attacco schierata contro la Lazio non era mai partita titolare dall’inizio del campionato: Zapata e Simeone convincono

Dopo un mese esatto il Torino è tornato a vincere in campionato. In vista della partita contro la Lazio, D’Aversa ha sfruttato la sua prima settimana al Torino per infondere fiducia e carica nei suoi uomini, che nella recente prova contro i biancocelesti hanno condotto un’ottima gara, terminata con i 3 punti.

Tra i diversi spunti positivi che sono emersi contro la squadra di Sarri, la coppia d’attacco formata da Simeone e Zapata è stata una delle sorprese dell’incontro dal momento che non avendo mai giocato insieme dal primo minuto, entrambi i giocatori sono riusciti a mettere a referto una marcatura sul tabellino.

Simeone rinnova l’appuntamento con la Lazio

Dopo il rientro a disposizione, Giovanni Simeone ha faticato a ritrovare fiducia e continuità, senza riuscire a incidere come in passato per il Torino. Ma contro la Lazio il Cholito si è finalmente sbloccato, tornando al gol che gli mancava da due mesi. E non è un caso: i biancocelesti sono da sempre una delle sue vittime preferite. Contro la squadra della capitale, l’argentino vanta numeri importanti, con 11 reti segnate in 19 confronti. Oltre al gol, Simeone ha condotto anche un’ottima prova dal punto di vista dell’intensità, spendendosi in diverse occasioni e ricoprendo anche un ruolo più defilato nella trequarti per sfruttare gli spazi a disposizione.

Zapata torna a fare la differenza

Nelle ultime settimane Zapata è spesso parso in campo in difficoltà: pronto fisicamente ma poco reattivo dal punto di vista del gioco. Come a molti altri giocatori però, l’arrivo di D’Aversa sembra averlo rinvigorito, e contro la Lazio, il capitano granata è tornato a fare la differenza. Oltre ad aver permesso alla squadra di rialzarsi in numerose occasioni, il colombiano è spesso riuscito a fare reparto anche in solitaria, coronando la sua prestazione con la sua prima rete nel 2026. La squadra di D’Aversa ha intrapreso bene il nuovo capitolo stagionale, e la coppia d’attacco composta da Simeone e Zapata potrebbe diventare il punto di riferimento dell’intera rosa.