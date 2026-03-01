Torino-Lazio, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Dopo la sconfitta di Genova, il Torino sarà chiamato a rialzare la testa nella gara casalinga contro la Lazio. Allo stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena una sfida tra due squadre accomunate dal clima di contestazione, ma con posizioni di classifica diametralmente opposte. Per i granata sarà doveroso tornare a fare punti per risollevarsi da una posizione in classifica molto pericolosa, mentre i biancocelesti proveranno a guadagnare punti importanti per avvicinarsi alle prime 7 del campionato. Segui Torino-Lazio in diretta su Toro.it.

Torino-Lazio: il prepartita

Ore 17:20 Squadre in campo per il riscaldamento in uno stadio che è sempre deserto.

Ore 17:15 Sono state comunicate le formazioni ufficiali. Simeone e Zapata davanti per il Torino.

Ore 17:10 Entrano in campo i portieri delle due squadre per il riscaldamento.

Ore 16:45 Stadio deserto a poco più di un’ora dal calcio d’inizio. A breve squadre in campo per il consueto riscaldamento prepartita.

Ore 16:30 I pullman delle due squadre sono arrivati allo stadio. Ci sono pochissimi tifosi fuori dallo stadio, mentre sotto la Curva Maratona sta andando in scena il torneo di calcio a 5.

Ore 16:00 Mancano due ore al fischio d’inizio di Torino-Lazio, l’incontro che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Tra poco i pullman delle due squadre arriveranno allo stadio e subito dopo inizieranno i soliti riti di preparazione in attesa dell’inizio della partita. La ricognizione sul campo, poi il riscaldamento che precederà il fischio del direttore di gara. Anche per oggi è prevista la contestazione da parte della Curva Maratona.

Torino-Lazio: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador; Simeone, Zapata. A disp. Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Tameze, Pedersen, Nkounkou, Biraghi, Casadei, Anjorin, Ilic, Kulenovic, Adams, Njie. All. D’Aversa.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. A disp. Motta, Furlanetto, Patric, Lazzari, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Isaksen, Dia, Noslin. All. Sarri.

Torino-Lazio: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 18:00.

Torino-Lazio 0-0: il tabellino

Arbitro: Abisso di Palermo. Assistenti: Imperiale e Cavallina. IV uomo: Tremolada. Var: Mazzoleni. Avar: Paterna.

Torino-Lazio: dove vederla in Tv e streaming

Torino-Lazio in diretta sarà trasmessa da DAZN e da Sky. Sarà possibile seguire in streaming la partita attraverso Smart Tv, tablet e dispositivi abilitati, se in possesso di abbonamento.