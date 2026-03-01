Sintesi e commento della partita Torino-Lazio, in uno stadio Grande Torino semivuoto: i granata vincono con i gol di Simeone e Zapata

Per la prima sfida sulla panchina del Torino, D’Aversa vara una difesa con Ebosse confermato titolare e con Ismajli che torna al centro del terzetto, con Coco braccetto di destra. La novità più grossa però è la posizione in campo di Vlasic: non più mezzala ma trequartista in una sorta di 3-4-2-1 dove alle spalle della punta (Zapata) agisce il croato insieme a Simeone. Si gioca in un ambiente che come già contro Lecce e Bologna non vede presente all’interno dello stadio il tifo organizzato. In campo nei primi minuti poche vere occasioni: la partita si sblocca solo al 20′ quando Simeone approfitta di un rimpallo per sbucare alle spalle di Pellegrini e battere così Provedel. Granata avanti ed esultanza del Cholito con tanto di dedica alla moglie. Per farlo omaggia anche Napoli, con la canzone di Sal Da Vinci vincitrice di Sanremo. Il Torino prende fiducia e ci prova ancora tre minuti dopo quando Simeone dalla distanza prova una conclusione in porta trovando però la deviazione di Provedel. La risposta della Lazio tarda ad arrivare così è il Torino a tenere il pallino del gioco. Al 37′ la squadra di Sarri si rende però pericolosa: Zaccagni salta Coco e la mette in mezzo, Belahyane conclude ma trova proprio Coco a respingere. La partita scivola via così fino all’intervallo: il Torino va al riposo in vantaggio.

Secondo tempo: il raddoppio di Zapata

Subito due cambi nella Lazio all’intervallo: entrano Noslin e Dele-Bashiru al posto di Ratkov e Belahyane. Dopo 8 minuti gol di Zapata di testa. Cross perfetto di Obrador dalla sinistra e incornata vincente del capitano granata. Toro che raddoppia. Al 10′ Noslin prova a rispondere ma Paleari para bene distendendosi. Al 14′ Lazaro calcia bene al volo su cross di Vlasic ma viene murato il suo destro. Toro che gioca bene e gira la palla in maniera fluida, Lazio in bambola. Al 20′ altri due cambi nella Lazio: entrano Isaksen e Nuno Tavares al posto di Cancellieri e Pellegrini. Al 22′ primo cambio nel Torino: entra Ilic al posto di Gineitis. Lazio che prova a reagire ma il Torino è composto e ordinato. Al 27′ dentro Nkounkou e Casadei al posto di Obrador e Zapata. Al 31′ Cataldi ci prova da fuori ma palla alta nonostante il bel tiro con il destro. Tre minuti dopo tiro di Dele-Bashiru murato da Ebosse. Ammonito Vlasic al 34′ per fallo su Taylor. Al 35′ fuori Zaccagni dentro Dia. Ultimi due cambi nel Torino al 39′: entrano Kulenovic e Tameze al posto di Simeone e Prati. Al 42′ colpo di testa di Romagnoli parato alla grande da Paleari. Due minuti dopo Provstgaard sfiora il 2-1 di testa su cross di Nuno Tavares. Risponde Vlasic al 45′ con un sinistro debole parato da Provedel dopo una ripartenza fatta bene da Kulenovic. 4 minuti di recupero. Ammoniti Kulenovic e Noslin nel recupero. Finisce qui: vince il Torino per 2-0!