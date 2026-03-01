Le pagelle di Torino-Lazio 2-0: i gol di Simeone nel primo tempo e di Zapata nel secondo decidono il match del Grande Torino

PALEARI 6.5: prima parata al minuto numero 37. Con i piedi su un tiro insidioso e ravvicinato di Belahyane. Nel secondo tempo al 10’ altra parata su Noslin. Al 42’ la parata più bella sul colpo di testa di Romagnoli. Non ha sbagliato nulla.

COCO 6: come a Genova il numero 23 parte titolare a destra. L’avversario è Zaccagni, non in un momento di forma eccellente. Soliti errori con i piedi ma la sua è una partita che si è alzata di livello con il passare dei minuti. Solido nel complesso oggi.

ISMAJLI 6.5: con D’Aversa che lo aveva già allenato all’Empoli, torna al centro della difesa a 3. Nel primo tempo non ha nessun tipo di problema a tenere a bada Ratkov. Poi entra Noslin ma la musica non cambia. Partita ottima.

EBOSSE 6.5: dopo il flop contro il Grifone gioca ancora titolare. Molti errori e molte imprecisioni con i piedi. Cresce nella partita così come tutta la squadra e prende fiducia. Da sottolineare la chiusura sul tiro di Dele-Bashiru nel secondo tempo.

LAZARO 6: l’austriaco è preferito a Pedersen sulla destra. Può fare di più in fase offensiva, ma ha superato bene la paura iniziale viste le recenti prestazioni. Qualche scricchiolio anche in difesa. Promosso per la tenacia.

VLASIC 7: molto cercato da tutti i compagni. Non incide ma è sempre al centro del gioco e la sua qualità non è indifferente. Ammonito nel secondo tempo al 34’.

PRATI 6: con Ilkhan squalificato, gioca lui in mezzo al campo. Cambi di gioco precisi e palloni scaricati bene. Partita più che sufficiente. (st 39’ TAMEZE: sv).

GINEITIS 6.5: si muove bene nel primo tempo e prova il tiro da fuori in un un paio di occasioni. Ammonito al 45’ per fallo tattico su Zaccagni, dopo una sua scelta sbagliata. Partita fantastica la sua. Passaggi, scelte, movimenti: tanta roba da vedere. (st 22’ ILIC 6: sbaglia qualcosa ma contribuisce comunque a tenere il risultato).

OBRADOR 6.5: partenza timida nel corso della prima frazione di gioco. Poi però cresce e fornisce un assist perfetto per la testa di Zapata nel gol del 2-0 granata. Vivace e concreto. (st 27’ NKOUNKOU 6: buone chiusure difensive sulla sinistra).

SIMEONE 7.5: molto altruista a inizio gara, dove in due occasioni poteva tirare in porta. Ma al 21’ la sblocca con un gol da vero rapace d’area di rigore. Partita di voglia e di atteggiamento la sua. Si è preso il Torino sulle spalle. (st 39’ KULENOVIC: sv, ammonito al 47’).

ZAPATA 7: il capitano del Torino inizia bene e propizia con il suo tiro in porta, murato, il gol di Simeone. Il gol arriva all’8’ della ripresa. Colpo di testa su assist di Obrador e 2-0 Toro. Partita di sacrificio e gol importante per il morale. (st 27’CASADEI 6: il suo fisico si fa sempre sentire).

D’AVERSA 7: squadra ordinata e concentrata. Non era facile in un ambiente così teso esordire in panchina. A bordo campo ha il fuoco negli occhi e ha voglia di fare bene, si vede e ci crede. L’attacco si sblocca, la difesa non subisce gol. Difficile partire meglio di così.