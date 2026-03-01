Il Cholito con il suo ritorno al gol ha contribuito al successo della squadra granata, ottima prova dell’argentino

Simeone oltre ad aver condotto un’ottima gara ha anche contribuito al successo dei granata con la sua rete, ecco il suo commento della partita: “Sull’esultanza? Ieri stavo guardando Sanremo e ho pensato che fosse una bella canzone, se avessi segnato ho detto che avrei esultato come Sal Da Vinci”.