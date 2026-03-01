Il Cholito con il suo ritorno al gol ha contribuito al successo della squadra granata, ottima prova dell’argentino
Simeone oltre ad aver condotto un’ottima gara ha anche contribuito al successo dei granata con la sua rete, ecco il suo commento della partita: “Sull’esultanza? Ieri stavo guardando Sanremo e ho pensato che fosse una bella canzone, se avessi segnato ho detto che avrei esultato come Sal Da Vinci”.
scusa Jones ma che tifoso sei se mandi aff…uno dei migliori giocatori del Toro? sei bocciato come tifoso!
ma vafff…tu e sal da vinci,gioca segna e taci SFT