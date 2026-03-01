Toro.it

Il Cholito con il suo ritorno al gol ha contribuito al successo della squadra granata, ottima prova dell’argentino

Simeone oltre ad aver condotto un’ottima gara ha anche contribuito al successo dei granata con la sua rete, ecco il suo commento della partita: “Sull’esultanza? Ieri stavo guardando Sanremo e ho pensato che fosse una bella canzone, se avessi segnato ho detto che avrei esultato come Sal Da Vinci”.

Giovanni Simeone of Torino FC competes for the ball with Mattia Zaccagni of SS Lazio during the Serie A football match between Torino FC and SS Lazio.
ultimo aggiornamento: 01-03-2026

giorgio
giorgio
5 minuti fa

scusa Jones ma che tifoso sei se mandi aff…uno dei migliori giocatori del Toro? sei bocciato come tifoso!

Jones
Jones
45 minuti fa

ma vafff…tu e sal da vinci,gioca segna e taci SFT

