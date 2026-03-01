Toro.it

Il trequartista del Torino ha commentato così il successo dei granata al termine della sfida contro la Lazio

Vlasic dopo aver condotto una prova positiva ha commentato così la vittoria del Torino contro la Lazio al termine dell’incontro ai microfoni di Sky: “Sapevamo che loro difendevano a 4 e c’era grande spazio per noi trequartisti che occupiamo questa zona tra le linee. Oggi abbiamo fatto una buona partita perché abbiamo giocato tutti insieme e abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol. C’è una nuova energia quando viene un nuovo allenatore, abbiamo lavorato bene in settimana e abbiamo fatto una buona partita, con tante occasioni da gol. La Lazio è una squadra forte, sono molto contento per oggi. I tifosi ci mancano, ma la situazione è questa, dobbiamo fare di più così tornano ad aiutarci“.

Nikola Vlasic of Torino FC celebrates after scoring a goal during the Serie A football match between Torino FC and Bologna FC.
ultimo aggiornamento: 01-03-2026

granata13
granata13
26 minuti fa

Uno dei pochi che ci prova,bravo .

Kawasaki77
Kawasaki77
55 minuti fa

Vero, e tutte le scorse partite? Chi ve lo impediva? Vergognatevi

martin
martin
50 minuti fa
Reply to  Kawasaki77

Nervoso kawa? Ti capisco sai? Una settimana a scrivere, sognare, desiderare una vittoria della Lazio, una retrocessione sicura e questi che fanno? Si mettono a giocare e vincono rovinandoti la vita? Ora che farai tutta la settimana? Vai al parco a giocare a carte con i vecchietti? Rosicaaaaaaaaaaa

Kawasaki77
Kawasaki77
47 minuti fa
Reply to  martin

Disonestino come al solito, non ho scritto nulla questa settimana, era scontato l’esito.
Inoltre il messaggio sottostante l’ho scritto alle 18.03
CVD.
Tu continua a godere per il nulla.
Ora sparisci ratto.

1000078281
martin
martin
43 minuti fa
Reply to  Kawasaki77

L’hai scritto durante la partita quando era chiaro il diverso atteggiamento delle due squadre. Ma in settimana non era proprio così. E comunque……….. rosicaaaaaaaaaa

martin
martin
41 minuti fa
Reply to  Kawasaki77

Hai scritto al gol del cholito!

Kawasaki77
Kawasaki77
39 minuti fa
Reply to  martin

Ahahhahahah che sfigato ritardato
Molto, ma molto prima
Che figure di mer.da ti fai

martin
martin
23 minuti fa
Reply to  Kawasaki77

Rosicaaaaaaaaaaaaaaaaa

