Il trequartista del Torino ha commentato così il successo dei granata al termine della sfida contro la Lazio
Vlasic dopo aver condotto una prova positiva ha commentato così la vittoria del Torino contro la Lazio al termine dell’incontro ai microfoni di Sky: “Sapevamo che loro difendevano a 4 e c’era grande spazio per noi trequartisti che occupiamo questa zona tra le linee. Oggi abbiamo fatto una buona partita perché abbiamo giocato tutti insieme e abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol. C’è una nuova energia quando viene un nuovo allenatore, abbiamo lavorato bene in settimana e abbiamo fatto una buona partita, con tante occasioni da gol. La Lazio è una squadra forte, sono molto contento per oggi. I tifosi ci mancano, ma la situazione è questa, dobbiamo fare di più così tornano ad aiutarci“.
