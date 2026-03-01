Torino-Lazio, giornata numero 27 di Serie A: lo Stadio Olimpico Grande Torino è deserto e continua la protesta

Non si placa la protesta del tifo organizzato del Torino. Oggi alle ore 18:00 va in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino la partita tra i granata e la Lazio. Contestazione a oltranza. Pochissimi tifosi presenti allo stadio e anche all’arrivo dei due bus il deserto. Inoltre, fuori dalla Curva Maratona, davanti al chiosco, sta andando in scena il torneo di calcio a 5 su due campi. Ambiente surreale e triste quello che si respira. Nel mirino non solo la presidenza ma anche la squadra visti gli scarsi risultati. Roberto D’Aversa vivrà così la sua prima al Torino in un’atmosfera complicata.