Il Toro ospita all’Olimpico la Lazio in occasione della 27a giornata di Serie A, ecco dove vedere l’incontro

Reduce dalle sconfitte contro Genoa e Bologna e archiviata l’era Baroni, il Toro si prepara ad ospitare la Lazio all’Olimpico in occasione della 27a giornata di Serie A. Sfida significativa per la stagione granata, alla luce della crisi di risultati e del cambio in panchina con l’esordio di D’Aversa.

L’incontro potrà essere visto su DAZN ma anche su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Per accedere ai contenuti sarà necessario essere in possesso di un abbonamento.