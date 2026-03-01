Un altro striscione, firmato dai Torino Hooligans è apparso nella notte in pieno centro a Torino, di fronte alla Gran Madre

Un altro striscione, stavolta in pieno centro, è comparso davanti alla Gran Madre. La firma è quella dei Torino Hooligans: “Cairo vendi”, si legge, sulla falsariga di quelli che nell’ultimo periodo si vedono un po’ ovunque. Alla vigilia di una partita in cui andrà in scena una nuova contestazione, è evidente che non si placa la delusione di una tifoseria che al di là dei risultati è ormai in rotta con la dirigenza.