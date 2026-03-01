Nuova contestazione in casa Torino che, per la terza volta di fila, non potrà contare sul supporto del tifo granata

Una settimana turbolenta fatta di striscioni di contestazione ovunque, a partire dal Filadelfia fino alla biglietteria dell’Olimpico, si conclude con l’acceso confronto di ieri tra gli ultras granata e i giocatori e l’allenatore del Torino. Il nuovo allenatore del Torino Roberto D’Aversa, a margine della conferenza stampa alla vigilia della gara, si è esposto in merito al confronto avvenuto nella giornata di ieri con alcuni ultras del Torino, definendolo civile. L’allenatore ha poi continuato rimarcando l’importanza del sostegno dei tifosi che, però, va meritato motivo per cui l’obiettivo della squadra deve essere quello di riconquistarli con i fatti.

“Il confronto è stato civile – ha spiegato l’allenatore -, normale che per il raggiungimento dell’obiettivo serva un ambiente compatto e con la spinta dei tifosi sarebbe più facile ma non entro nel merito delle loro decisioni. I tifosi vanno motivati e dipende da noi, dai risultati e dalle prestazioni”.

Contestazione a oltranza

La line adottata dalla tifoseria granata è chiara: la contestazione è destinata a continuare e vuole essere da monito per la società e la squadra di prendere coscienza dei propri errori e soprattutto per manifestare il malcontento ormai permeante nel mondo granata che necessita di un cambiamento. Dunque, anche in occasione di Torino-Lazio, andrà in onda lo spettacolo della desolata e inespressiva Curva Maratona che sarà orfana della sua voce, oltre che dei colori granata che, come in occasione di Lecce e Bologna, saranno sostituiti dal grigio tetro dei seggiolini sguarniti.

Riconquistare i tifosi sul campo

Riacquistare la fiducia dei propri sostenitori non è cosa facile, ancor di più quando la contestazione in questione ha ragioni che vanno ben oltre i risultati sul campo. Infatti, se è vero che, attualmente, l’unica strada percorribile per allentare la tensione siano i risultati, è altrettanto vero che sarebbe solo un tentativo di mitigare una problematicità. D’Aversa dovrà portare alla salvezza il Torino inculcando nella testa dei giocatori l’importanza del tifo che, come ogni cosa, solo nel momento della sua assenza è possibile capirne a fondo l’importanza.