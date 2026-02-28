Il centrocampista granata è da tempo fuori dal progetto del Torino che è stato più volte vicino alla cessione

Ivan Ilic e il Torino sembrano destinati a dirsi addio, l’unico dubbio è quando questo possa avvenire dato i suoi continui problemi fisici che lo rendono poco appetibile nella futura sessione di mercato. Il numero 8 granata è approdato sotto la Mole nel 2023 firmando un quadriennale che lo lega al Torino fino al 2027, un contratto che non è riuscito a onorare sul campo, quanto meno poche volte, in virtù dei soldi spesi per l’acquisto del suo cartellino. Ilic, dunque, dopo essere stato messo più volte sul mercato, a partire dalla stagione 2024/2025 fino a questa sessione invernale, ha l’obiettivo di recuperare la condizione e racimolare un opportuno minutaggio, atto a concretizzare la sua cessione.

Talento mai totalmente espresso

Ivan Ilic, a margine delle sue prestazioni quasi sempre incolori e ricche di errori, rimane uno dei profili più forti tecnicamente che il Torino abbia in squadra. Il centrocampista serbo, infatti, dispone di qualità tecniche eccellenti, riconosciutegli fin da quando vestiva la maglia del Verona, squadra con cui sembrava aver compiuto il definitivo salto di qualità che, invece, è stato sempre procrastinato. Nonostante tutti gli allenatori, compreso ora D’Aversa, gli abbiano riconosciuto le sue indubbie doti inespresse, il centrocampista classe 2001 non ha mai fatto concretamente tesoro di queste parole tradendo spesso le aspettative attese.

Recuperare la condizione per lasciare (bene) il Torino

L’obiettivo della società, da qui fino al termine della stagione, è quello di mettere di nuovo il giocatore in una buona condizione fisica in modo che si possa mettere in luce in vista del mercato estivo. Ilic dovrà allenarsi con perseveranza per crescere di condizione e poter essere ceduto in maniera dignitosa dalla società granata.

Ivan Ilic of Torino FC looks on prior to the Serie A football match between Juventus FC and Torino FC.



