In occasione della sfida di domani alle 18:00 contro la Lazio, il Torino ritrova Adams che sarà convocato per la gara
Il Torino recupera pezzi, Che Adams tornerà tra i convocati per l’importante sfida contro la Lazio di domani sera. L’attaccante scozzese, infortunatosi contro il Bologna lo scorso 15 febbraio, ha dovuto saltare la gara successiva contro il Genoa a causa di un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra. Adams, dopo aver svolto, nella giornata di venerdì, una parte dell’allenamento in gruppo, ha svolto parte della rifinitura con i compagni anche stamattina. Il 19 granata torna ad essere a disposizione anche se D’Aversa, come detto in conferenza stampa, non vuole correre rischi: “sul minutaggio va fatto un discorso pure con lo staff per evitare rischi che non possiamo permetterci”.