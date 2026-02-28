Confronto pacifico in mattinata tra squadra e un gruppo di Ultras della Maratona al Filadelfia
Alla vigilia della sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri, in casa Toro si respira ancora un clima segnato dalle tensioni accumulate nelle ultime settimane.
In mattinata, nel cortile del Filadelfia, si sarebbe infatti svolto un confronto pacifico tra un centinaio di Ultras della Maratona e la squadra: un faccia a faccia dai toni civili, durante il quale i tifosi hanno incitato e spronato il gruppo a dare di più nelle prossime partite.
L’obiettivo dell’incontro sarebbe stato quello di evitare che la squadra arrivi all’ultima giornata ancora invischiata nella lotta per non retrocedere. A rendere il tutto ancora più delicato è il fatto che l’ultimo impegno stagionale sarà il derby contro la Juve, una sfida che nessuno vorrebbe affrontare con l’acqua alla gola.
Per questo motivo, i tifosi avrebbero invitato la squadra a reagire immediatamente alla delicata situazione di classifica.
Il confronto va fatto col pidocchio di masio. L’unico vero responsabile
Ma cosa ti vuoi confrontare, va ignorato il mostro e ogni suo dipendente, questi pagliacci non ci appartengono.
Tabula rasa, la b non fa paura.
Meglio ricominciare dai dilettanti ma da uomini liberi
Hanno fatto bene ma i giocatori sono gli ultimi responsabili se sono scarsi sono scarsi, però chi ha causato questo schifo e’ sempre defilato e da parafulmine lo fa sempre la squadra, troppo comodo, bisogna andare da lui e farlo C…. Nei pantaloni .