Confronto pacifico in mattinata tra squadra e un gruppo di Ultras della Maratona al Filadelfia

Alla vigilia della sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri, in casa Toro si respira ancora un clima segnato dalle tensioni accumulate nelle ultime settimane.

In mattinata, nel cortile del Filadelfia, si sarebbe infatti svolto un confronto pacifico tra un centinaio di Ultras della Maratona e la squadra: un faccia a faccia dai toni civili, durante il quale i tifosi hanno incitato e spronato il gruppo a dare di più nelle prossime partite.

L’obiettivo dell’incontro sarebbe stato quello di evitare che la squadra arrivi all’ultima giornata ancora invischiata nella lotta per non retrocedere. A rendere il tutto ancora più delicato è il fatto che l’ultimo impegno stagionale sarà il derby contro la Juve, una sfida che nessuno vorrebbe affrontare con l’acqua alla gola.

Per questo motivo, i tifosi avrebbero invitato la squadra a reagire immediatamente alla delicata situazione di classifica.