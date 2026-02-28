L’ex Chelsea punta a sfruttare il suo passato con D’Aversa per rientrare stabilmente nelle rotazioni

Contestazioni, malumori, il cambio in panchina e un finale di stagione ormai alle porte: una delle settimane più turbolente della recente storia granata culminerà nella sfida di domani contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Il match contro i biancocelesti, che sarà accompagnato nuovamente dallo sciopero del tifo organizzato, come in occasione delle gare contro Lecce e Bologna, si preannuncia cruciale per il cammino del Torino, anche alla luce di un ambiente ancora in forte fermento.

La Lazio arriverà a Torino con diverse assenze e, di conseguenza, con una formazione rimaneggiata. Anche D’Aversa, però, dovrà sciogliere diversi dubbi nelle prossime ore. In casa granata c’è curiosità sopratutto nel capire se il tecnico si affiderà ad alcuni giocatori già allenati ai tempi dell’Empoli, come Ismajli, Marianucci e Anjorin.

Se su Ismajli sembrano esserci pochi dubbi, a centrocampo Anjorin rappresenta uno dei punti interrogativi di questa stagione.

Dall’Empoli al Toro: Anjorin ritrova D’Aversa

Il centrocampista inglese era stato valorizzato proprio da D’Aversa all’Empoli nella scorsa annata, chiusa con 2 gol e 3 assist in maglia azzurra.

Nonostante il legame con il nuovo allenatore, appare però difficile immaginare un’investitura immediata e incondizionata: il classe 2001 ha infatti collezionato appena 11 presenze stagionali, di cui una sola da titolare. Un impiego troppo discontinuo e condizionato dagli infortuni per pensare a un inserimento rapido nell’undici iniziale.

L’inglese chiamato a incidere nel finale di stagione

Al netto di ciò, la conoscenza reciproca tra D’Aversa e il giocatore potrebbe rappresentare un fattore importante per accelerarne l’inserimento in questo finale di stagione. Le speranze sono che l’ex Chelsea possa diventare un’arma utile, trovando maggiore continuità e fiducia nelle rotazioni.

In un momento così delicato, tutti sono chiamati a dare qualcosa in più, Anjorin compreso, che potrà sfruttare il rapporto già consolidato con D’Aversa per mettersi al servizio della squadra.