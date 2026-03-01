Sono state comunicate le formazioni ufficiali della partita Torino-Lazio: D’Aversa in difesa sceglie Coco, Ismajli ed Ebosse

Giornata numero 27 di Serie A: Torino-Lazio. Roberto D’Aversa e Maurizio Sarri si affrontano in una partita tra due squadre che non passano un periodo eccellente, soprattutto i granata. Sono state annunciate le formazioni ufficiali. Sarri non soprende e sceglie solo Cancellieri al posto di Isaksen. D’Aversa invece in difesa non schiera Maripan e preferisce la linea composta da Coco, Ismajli ed Ebosse. Davanti la coppia è composta da Simeone e Zapata. Sulle fasce Lazaro e Obrador. Di seguito le scelte dei due allenatori.

Torino-Lazio: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador; Simeone, Zapata. A disp. Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Tameze, Pedersen, Nkounkou, Biraghi, Casadei, Anjorin, Ilic, Kulenovic, Adams, Njie. All. D’Aversa.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. A disp. Motta, Furlanetto, Patric, Lazzari, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Isaksen, Dia, Noslin. All. Sarri.