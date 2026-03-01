Il tecnico del Torino ha commentato così la situazione della squadra granata a pochi minuti dall’inizio della partita

Manca poco al fischio d’inizio di Torino-Lazio e in attesa dell’incontro il tecnico granata ha commentato così la situazione della sua squadra: “Chiaramente arrivo con grande entusiasmo, arrivo in una situazione dove ci sono state difficoltà altrimenti non ci sarebbe stato il cambio di allenatore. In questo momento devo analizzare il morale della squadra, che è basso, i ragazzi si sentono responsabili ed è giusto che sia così, adesso è importante cercare di ricostruire un po’ di entusiasmo, soprattutto dopo l’ultima sconfitta”. Sulla poca continuità e sul rendimento altalenante del reparto difensivo il tecnico ha commentato: “Quando si parla di gol subiti bisogna parlare di tutta la squadra e non solo sul reparto. E’ la stessa squadra che ha avuto 9 clean sheet e ha subito più gol del campionato. Bisogna lavorare sulla testa, hanno dimostrato per 9 partite di non subire gol e quindi di conseguenza cercare di continuare a essere determinati nelle difficoltà per riuscire a fare risultato”. Infine, D’Aversa ha poi commentato la scelta di schierare Zapata e Simeone: “La prima cosa che ho chiesto ai ragazzi è stato coraggio, mi sembrava opportuno partire con due attaccanti forti. Voglio che mi dimostrino che possono giocare insieme”.