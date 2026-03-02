A seguito del recente successo contro la Lazio, Martic si è aperto ai microfoni di TuttomercatoWeb per commentare il periodo del croato

Il Torino contro la Lazio è tornato al successo che mancava ormai da diverse settimane. Tra i diversi giocatori ad aver condotto una buona gara c’è anche Vlasic, che nonostante non abbia partecipato alle azioni da gol si è comunque distinto come principale punto di riferimento della squadra. A seguito della recente prestazione, Tonci Martic, l’agente del giocatore, ha parlato ai microfoni di TuttomercatoWeb per descrivere l’ottimo periodo di forma del giocatore: “Sì, Vlasic sta disputando una bella stagione a livello personale. E sono contento anche e soprattutto del fatto che il Toro abbia finalmente vinto una partita, quella contro la Lazio, che è stata importante per questa annata”

L’arrivo di D’Aversa e il ruolo al Torino

L’agente ha rivelato che Vlasic sta sentendo la fiducia della squadra e dell’allenatore, che lo stanno aiutando a continuare a rendersi decisivo: “Per Nikola è importante sentire la fiducia del nuovo allenatore. Lui è un leader, un professionista vero al 100%. Un esempio anche per gli altri giocatori all’interno dello spogliatoio, dentro e fuori dal campo”. Sul futuro e sul possibile interesse delle altre squadre Martic ha rivelato che: “La sua bella stagione non è passata inosservata. Gioca come mezzala in maniera completa, facendo bene le due fasi, offensiva e difensiva. Ma Nikola è sopratutto concentrato su questa seconda parte di campionato, dove deve continuare a giocare in questo modo per guadagnare spazio, aiutando il Torino a riavvicinarsi verso la parte più alta della classifica”.