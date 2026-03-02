Il serbo dopo mesi lontano dal campo è tornato a giocare con il Torino registrando la sua prima apparizione nel 2026

L’arrivo di D’Aversa ha portato diverse sorprese all’ambiente granata: che oltre alla vittoria e alla porta inviolata, ha anche potuto assistere al rientro in campo di Ilic.

Tra scelte tattiche di Baroni e diversi affaticamenti muscolari, il serbo dopo essersi ritagliato spazio nelle rotazioni della squadra nella prima parte di stagione ha poi faticato a ritrovare il campo con continuità. L’ultima apparizione del classe 2001 risale al dicembre del 2025, in occasione della vittoria contro il Sassuolo. Da allora, Ilic non ha più giocato, ed è tornato in campo solamente negli ultimi minuti nella sfida contro la Lazio.

Prestazione anonima

Sebbene Ilic sia tornato in campo, contro la Lazio il serbo è stato uno dei pochi a non riuscire a incidere positivamente sul match. La prestazione dell’ex Verona è passata in secondo piano, poiché con i pochi palloni toccati non ha quasi mai provato a costruire nuove manovre offensive, limitandosi invece a passaggi anonimi e spesso imprecisi. Il suo ingresso ha avuto come unico effetto quello di far rifiatare Gineitis, evitando al Torino il rischio di chiudere la partita con un uomo in meno, visto il cartellino giallo rimediato dal compagno.

Dal mercato al ritorno in campo

Durante il mercato il destino di Ilic sembrava essere indirizzato a separarsi da quello del Torino, visto anche il concreto interesse da parte della Lazio di Sarri. I due club hanno contrattato a lungo per un eventuale partenza o un possibile scambio di prestiti, ma l’infortunio del serbo ha rallentato e poi impedito che la trattativa entrasse realmente dal vivo. Nonostante fino a pochi mesi fa sembrasse essere prossimo a lasciare il club granata, Ilic è ora tornato a giocare sul campo, e con D’Aversa, non è escluso che possa rientrare tra le rotazioni dei titolari.