Ecco tutte le informazioni per l’acquisto dei biglietti per assistere alla gara al Maradona valida per la 28a giornata di Serie A

Il Napoli ha reso note le modalità di vendita dei biglietti per la partita Napoli-Torino, in programma venerdì 6 marzo alle 20:45 allo stadio Maradona di Napoli.

Il prezzo del tagliando sarà di €35,00 e i biglietti saranno in vendita da oggi, 2 marzo, a giovedì 5 marzo sul Circuito TicketOne, esclusivamente via web. La capienza del settore sarà di 2.482 e il giorno della partita non saranno acquistabili biglietti per il suddetto settore.