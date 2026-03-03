Con Ebosse, Obrador e Gineitis, tre mancini a sinistra, il Torino gira meglio e convince

Prestazione di grande impatto quella del primo Toro di Roberto D’Aversa, che nella giornata di ieri si è imposto per 2-0 contro la Lazio, davanti a uno stadio semi-deserto per protesta. Approccio convincente e dinamico della formazione granata, che è riuscita a non far avvicinare eccessivamente i biancocelesti alla propria porta, creando invece una buona mole di occasioni (seppur non tutte ben concretizzate) e mettendo in campo molta grinta, lo dimostrano i 13 falli granata contro i 5 laziali, troppo passivi in fase difensiva.

La corsia mancina

Ad aver evidentemente aumentato il livello è stata soprattutto la corsia di sinistra, dove il tecnico D’Aversa ha schierato 3 giocatori di piede mancino (Obrador, Gineitis ed Ebosse): mai scelta sarebbe stata più azzeccata. I 3 interpreti granata hanno giocato un’ottima partita: Gineitis, già schierato nell’ultimo periodo da Baroni, ha dimostrato come avere un mancino nel ruolo di mezz’ala sinistra sia di vitale importanza, cerca il tiro, manovra bene la palla e soprattutto mette grande intensità; Ebosse pecca un po’ a livello di precisione di passaggi, ma avere un mancino in quella posizione permette maggior immediatezza nell’apertura del gioco; Obrador galoppa: il cavallo è di razza, non a caso arriva dalla cantera del Real Madrid e a dimostrarlo lo è anche il cioccolatino messo perfetto sulla testa di Zapata in occasione del 2-0. I 3 hanno saputo trovarsi tra di loro e hanno guidato il Toro nella manovra offensiva.

Punto di partenza

Quello di ieri deve essere un assetto che faccia da punto di partenza, un modulo e una disposizione tattica da non stravolgere alla prima occasione. I granata hanno saputo di avere la testa e le carte in regola, se messi in condizione, per sapere giocare a pallone, non che si sia visto il calcio del Barcellona di Guardiola, ma una squadra con la testa sulle spalle e che sapeva dove muovere il pallone, quella sì. I punti di riferimento a sinistra possono diventare la chiave di questo finale di stagione, ricordando che salvezza non è ancora stata raggiunta e che servirà dimostrare che quella contro la Lazio non è stata una vittoria occasionale.