Urbano Cairo, presente quest’oggi al Filadelfia per la foto ufficiale del Torino, ha parlato della prima parte di stagione

C’era anche Urbano Cairo quest’oggi al Filadelfia per la foto ufficiale del Torino della stagione 2021/2022. Il presidente del Torino, ai microfoni del canale ufficiale, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla prima parte dis stagione. “Siamo quasi a un terzo di campionato, è stato un Toro che ha fatto vedere buone cose. Un paio di gare non mi sono piaciute, ma in tutte le altre siamo stati in campo bene e abbiamo dimostrato di avere valori, gioco e atteggiamento propositivo e aggressivo. E’ il cambiamento tra ciò che è stato tra l’anno scorso e ciò che siamo oggi: è un Toro più garibaldino, che sa cosa fare e con molti duelli come vuole Juric. E si vede la mano del mister, con i giocatori che hanno seguito i dettami dell’allenatore”.

Cairo: “La partita con l’Udinese va preparata bene”

Ivan Juric ha potuto da pochi giorni lavorare con tutti gli elementi della squadra, dopo che tutti i nazionali sono tornati. “Abbiamo giocatori di qualità che quindi sono stati convocati in nazionale: il mister ha potuto lavorare solo con qualcuno, ma chi è rimasto si è allenato bene e chi è tornato ha accumulato belle esperienze e buone cose fatte. Adesso ci siamo ricompattati, è da un paio di giorni che ci stiamo allenando insieme. Abbiamo un obiettivo preciso per lunedì, l’Udinese è una squadra impegnativa e la partita va preparata bene” ha proseguito Cairo.