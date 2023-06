Secondo quanto riportato da Repubblica, l’interrogatorio avrebbe avuto luogo lo scorso mercoledì: tutto ruota intorno alla foto di Baiardo mostrata a Giletti

Come riportato da Repubblica, il presidente del Torino Urbano Cairo è stato interrogato mercoledì dai pm di Firenze sulla questione La7 e Giletti. In particolare l’inchiesta si basa sulla foto che Salvatore Baiardo, tuttofare dei boss Graviano, avrebbe mostrato a Massimo Giletti. La foto mostrerebbe Silvio Berlusconi, Giuseppe Graviano e il generale Francesco Delfino. Il programma di Giletti, Non è l’Arena, era stato chiuso in anticipo e avrebbe dovuto parlare di quella foto: per questo Cairo è stato interrogato: i pm hanno cercato di capire se fosse a conoscenza della foto e se a questo sia legata la sospensione del programma. Secondo Repubblica Cairo sarebbe stato interrogato quattro ore e all’interrogatorio, disposto in quanto il patron granata sarebbe testimone dell’accaduto, non avrebbero assistito i due avvocati che lo hanno accompagnato.