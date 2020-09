Cairo: "Non fissiamo obiettivi, partiamo a fari spenti. Giampaolo? Diamogli tempo" - Toro.it

Urbano Cairo ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi dove ha parlato anche del suo Torino: “Vendere la società? Assolutamente no”

“Vendere la società? Assolutamente no”. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi il presidente del Torino Urbano Cairo ha ribadito la propria volontà di mantenere la guida della società granata. Un concetto che aveva già ribadito in altre occasione nelle ultime settimane. “Non ho venduto prima, quando si era fatto molto bene, a maggior ragione non vendo adesso che abbiamo concluso una stagione molto al di sotto delle aspettative pur avendo tenuto tutti i giocatori e fatto innesti importanti. È andata male, dobbiamo rendercene conto e ripartire correggendo gli errori dello scorso anno” ha spiegato Cairo.

Cairo: “Siamo all’inizio di un nuovo ciclo”

Il presidente granata ha poi parlato del campionato che sta per iniziare: “Siamo all’inizio di un nuovo ciclo. Abbiamo cambiato allenatore e direttore sportivo, introdotto nuovi giocatori. Ma voglio evitare di fissare oggi i nostri obiettivi. È bene partire a fari spenti e ragionare partita dopo partita, dando tempo a Marco Giampaolo”.

Come noto, il nuovo campionato di serie A ripartirà senza tifosi sugli spalti, per via delle norme anti-Covid. Cairo al settimanale Oggi ha parlato anche di questo aspetto: “Io credo che si potrebbe portare sugli spalti un numero limitato di persone, come si è fatto del resto in alcuni eventi singoli. Quando sarà possibile, anche allo Stadio Grande Torino lo faremo in sicurezza, utilizzandolo solo in quota parte e rispettando le regole di distanziamento. Sono le famiglie e i tifosi a dare la linfa vitale al calcio”.