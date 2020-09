Torino, 9° posto nella classifica dei tifosi di Serie A: sono 471mila i sostenitori granata

StageUp e Ipsos hanno stilato la classifica dei tifosi della Serie A 2020/21: guida la Juventus, poi Inter e Milan. Il Torino è al nono posto

Sono 471 mila i tifosi del Torino che si piazza così al 9° posto della classifica dei tifosi per la Serie A 2020/2021. Questo, almeno, il dato che emerge dalla ricerca effettuata da StageUp e Ipsos. Le due società di analisi, infatti, hanno condotto un sondaggio attraverso l’intervista di un campione rappresentativo della popolazione italiana tra i 14 e i 64 anni, stimando poi il bacino di tifosi per ogni singola squadra di Serie A. Ma non solo. Secondo i dati raccolti, infatti, si è potuto stimare anche il totale dei tifosi che seguono il massimo campionato italiano. Per la stagione 2019/20, in particolare, il bacino di utenza della Serie A ammonterebbe a poco più di 25 milioni di tifosi (25.270.000) con un incremento dello 0,1% rispetto alla stagione precedente (25. 234.000). Ma torniamo alla classifica.

La classifica dei tifosi della Serie A 2020/21

Come anticipato, il Torino si ritrova dunque a metà classifica e più precisamente al 9° posto per quanto riguarda il numero di tifosi. E per trovare chi invece guida la graduatoria non bisogna andare troppo distanti. Rimanendo nel capoluogo piemontese, infatti, è proprio la Juventus ad occupare il primo gradino del podio con oltre 8 milioni di sostenitori. Più del doppio delle milanesi che seguono a ruota. Al secondo posto, infatti, troviamo l’Inter con 3.868.000 sostenitori tallonato al terzo posto dal Milan con 3.647.000 tifosi.

A seguire, poi, si registra il 4° piazzamento del Napoli (2.750.000) e il 5° della Roma. Cinque squadre, quelle appena elencate, che coprono circa l’85% del bacino di utenza dell’intera Serie A. Davanti al Torino, poi, si assestano ancora Fiorentina, Lazio e Cagliari mentre a saltare all’occhio sono soprattutto i dati di Parma e Atalanta. Entrambe le formazioni, infatti, fanno registrare un netto aumento del numero dei propri tifosi rispetto allo scorso anno e pari al 38% per i Ducali e del 20% per i bergamaschi. Infine, a chiudere la classifica dei tifosi della Serie A 2020/2021 c’è il neopromosso Spezia che, secondo dati stimati, fa registrare un bacino di 70.000 tifosi. Di seguito la classifica completa

Juventus – 8.839.000 Inter – 3.868.000 Milan – 3.647.000 Napoli – 2.750.000 Roma – 1.847.000 Fiorentina – 631.000 Lazio – 547.000 Cagliari – 524.000 Torino – 471.000 Bologna – 324.000 Atalanta – 293.000 Sampdoria – 247.000 Verona – 217.000 Genoa – 202.000 Udinese – 166.000 Parma – 138.000 Crotone – 120.000* Sassuolo – 74.000 Benevento – 70.000* Spezia – 70.000*

* Dati stimati