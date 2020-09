Murru: "Sono carico, con Giampaolo ho già fatto buoni campionati" - Toro.it

Prime parole da calciatore del Torino per il neoacquisto Nicola Murru: “Quest’anno speriamo di divertirci e di raggiungere i nostri obiettivi”

Nicola Murru è l’ultimo acquisto arrivato alla corte di Marco Giampaolo, ai microfoni di Torino Channel ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore granata. “Sono contento di essere arrivato qua, in questa società che ha tanto prestigio – ha dichiarato il terzino sinistro – conosco già il mister e tanti ragazzi, sono contento e carico per questo nuova avventura. Da avversario il Toro è sempre stato tosto, speriamo quest’anno di divertici e raggiungere i nostri obiettivi. Giampaolo lo conosco, ho fatto dei buoni campionati con lui, penso che abbia fiducia in me ma ovviamente ci sarà da lavorare e dovrà dimostrare di poter giocare qua. Saluto i tifosi e spero di poterli rivedere presto allo stadio”.