Cairo, sospesi i dividendi per gli azionisti di Rcs - Toro.it

Di fronte alla crisi derivante dall’emergenza coronavirus, niente distribuzione di dividendi in Cairo Communication e Rcs

Stop ai dividendi nella holding del presidente del Torino – la Cairo Communication – e in RCS, il gruppo editoriale del quale il patron è azionista di maggioranza. “In considerazione del perdurare dell’attuale emergenza sanitaria determinata dall’epidemia CoVid-19, U.T. ritiene opportuno che anche gli azionisti supportino i significativi sforzi che il gruppo, i suoi dipendenti, collaboratori e fornitori sono e saranno chiamati a dover sostenere nei prossimi mesi, consentendogli di disporre di ulteriori risorse per contrastarne gli effetti”, si legge in una nota di U.T. Communications, azionista di maggioranza del gruppo Cairo.

Rcs, in ballo c’erano i 15 milioni di dividendi

Il CdA della holding ha approvato la richiesta e ha deciso di estendere il provvedimento anche alla controllata RCS. Il 29 aprile prossimo, dunque, il consiglio d’amministrazione dell’azienda esprimerà parere contrario alla distribuzione dei dividendi prospettata dalla relazione finanziaria pubblicata ad inizio aprile, anche alla luce “degli importanti risultati raggiunti da RCS nel 2019”.

I 15 milioni da dividere tra gli azionisti erano finiti al centro di polemiche con i Cdr delle testate del gruppo – l’ultimo quello della Gazzetta dello Sport. La decisione mette un freno a uno degli oggetti del contendere, ma lascia aperti altri nodi caldi. Quelli riportati dall’ultimo comunicato della rosea.